تفاصيل عقد قران حلا شيحة ومعز مسعود (صور)

احتفلت الفنانة حلا شيحة، منذ قليل، بعقد قرانها على الداعية معز مسعود، وذلك في أجواء عائلية للغاية، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.وظهرت "حلا" برفقة أفراد عائلتها وهي مرتدية الحجاب، وتظهر على وجهها علامات السعادة بشكل كبير برفقة زوجها الجديد.وتشارك حلا شيحة النجم تامر حسني في أحداث فيلمه الجديد "مش أنا" والمنتظر طرحه قريبا.