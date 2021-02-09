طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة معلول

أكد الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن علي معلول لاعب الفريق تعرض للإصابة بثقل في العضلة الخلفية، منعته من استكمال مباراة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.وأضاف طبيب الفريق: "فضلنا استبدال اللاعب في الشوط الأول بعد أن اشتكى من آلام الخلفية حتى لا تتفاقم الإصابة".وأوضح أن عملية تجهيز اللاعب بدأت عقب انتهاء مباراة اليوم مباشرة من أجل اللحاق بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام مباراة بالميراس البرازيلي الخميس المقبل.من جانب آخر، خضع طاهر محمد طاهر والمالي أليو ديانج، لاعبا الفريق، لاختبار المنشطات عقب انتهاء مباراة بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية.وقدم الأهلي أداءً مشرفًا، وخسر بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد أحمد بن علي.ويلتقي الأهلي مع نظيره بالميراس البرازيلي الخميس المقبل في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال الأندية.