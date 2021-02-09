رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: تسجيل 567 إصابة جديدة بكورونا.. و48 حالة وفاة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:20 ص
كورونا في مصر
كورونا في مصر
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، عن خروج 323 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132698 حالة حتى اليوم.

وأوضحت أنه تم تسجيل 567 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 48 حالة جديدة.

وقالت إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 170207 حالة من ضمنهم 132698 حالة تم شفاؤها، و9699 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة أندرويد
https:bit.ly2MHG97L

نسخة آيفون
https:apple.co3gURgYJ

موضوعات متعلقة

ليفاندوفسكي يتقدم لـ بايرن ميونخ على الأهلي

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

تشكيل الأهلي أمام بايرن ميونيخ في كأس العالم للأندية

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

طاهر محمد طاهر: أمامنا مباراة قوية فى مواجهة بالميراس البرازيلى

أتليتكو مدريد يتعادل مع سيلتا فيجو 2-2 فى الدورى الإسبانى

ليدز يونايتد يفوز على كريستال بالاس بهدفين نظيفين فى الدورى الإنجليزى

بدر بانون مدافع الأهلى: قدمنا مباراة جيدة أمام البايرن

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

ناصر عراق: رجاء النقاش كان مدججًا بثقافة عميقة

رشا سمير: التكرار يقتل الكاتب (حوار)

أسرة الشيخ نوفل عبدالجواد تهدى مقتنيات نادرة لدار الكتب

بيت «الفنون الشعبية» تكرم الفنان يحيى غانم