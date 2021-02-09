الزمالك: تجهيز طائرة خاصة للسفر للسنغال لمواجهة فريق تونجيث

تسعى اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حلمي، لتجهيز طائرة خاصة لنقل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للسنغال استعدادا لمواجهة فريق تونجيث السنغالي والمقرر لها 23 فبراير الجاري بالجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.وترغب اللجنة في تجهيز الطائرة وذلك في إطار توفير كل المتطلبات للفريق في مشواره الإفريقي ولتفادي تعرض اللاعبين للإرهاق والإجهاد وكذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة اللاعبين لتفادي انتشار فيروس كورونا.وتعتبر مواجهة الزمالك وتونجيث ثاني مباريات الفريق بدور المجموعات حيث يبدأ الأبيض مشواره يوم الجمعة المقبل، باستضافة فريق مولودية الجزائر، بالمباراة التي ستقام على استاد القاهرة.من جانب آخر، يخضع عبدالله جمعة الظهير الأيسر لفريق الكرة إلى اختبار طبي على هامش تدريبات الغد من أجل تحديد البرنامج التأهيلي قبل انتظامه في التدريبات الجماعية بعد تعرضه للإصابة في مباراة الفريق الأخيرة أمام الاتحاد السكندري بشد خفيف في العضلة الخلفية.ومن المقرر أن يحدد بعدها الجهاز الطبي للفريق إمكانية مشاركة جمعة في برنامج تأهيلي خاص على أن ينتظم بعدها في التدريبات الجماعية بعدما حصل على راحة من مران اليوم.ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر الجمعة المقبل في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.