أوبرا ملك يواصل تقديم العرض المسرحى «جنة هنا»

يستمر مسرح أوبرا ملك في استضافة العرض المسرحي "جنة هنا" للكاتبة صفاء البيلي، في موسمه الجديد، حتى نهاية الأسبوع الحالي، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)."جنة هنا" من العروض المسرحية المتميزة التي قدمها البيت الفني للمسرح مؤخرا على مسرح الغد بالعجوزة، وحققت نجاحا كبيرا، ويناقش العمل عدة قضايا شائكة تخص المرأة منها الختان والمرأة المعيلة وغياب دور الأب، والضغط المجتمعي على المرأة.العرض من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، ومن تأليف الكاتبة صفاء البيلي وإخراج محمد صابر، وبطولة مجموعة من الفنانين عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير أحمد الشريف، ومن أشعار مسعود شومان، وموسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، وتصميم ديكور وأزياء مي زهدي.