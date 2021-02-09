رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أوبرا ملك يواصل تقديم العرض المسرحى «جنة هنا»

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:15 ص
جنة هنا
جنة هنا
أ ش أ
طباعة
يستمر مسرح أوبرا ملك في استضافة العرض المسرحي "جنة هنا" للكاتبة صفاء البيلي، في موسمه الجديد، حتى نهاية الأسبوع الحالي، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

"جنة هنا" من العروض المسرحية المتميزة التي قدمها البيت الفني للمسرح مؤخرا على مسرح الغد بالعجوزة، وحققت نجاحا كبيرا، ويناقش العمل عدة قضايا شائكة تخص المرأة منها الختان والمرأة المعيلة وغياب دور الأب، والضغط المجتمعي على المرأة.

العرض من إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، ومن تأليف الكاتبة صفاء البيلي وإخراج محمد صابر، وبطولة مجموعة من الفنانين عبير الطوخي، هالة سرور، بالاشتراك مع الفنان القدير أحمد الشريف، ومن أشعار مسعود شومان، وموسيقى وألحان أحمد الناصر، تصميم تعبير حركي حسن شحاتة، وتصميم ديكور وأزياء مي زهدي.

موضوعات متعلقة

بجودة عالية.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن.. "الكأس وقناة بين سبورت المفتوحة"

«الصحة»: تسجيل 567 إصابة جديدة بكورونا.. و48 حالة وفاة

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

طاهر محمد طاهر: أمامنا مباراة قوية فى مواجهة بالميراس البرازيلى

أتليتكو مدريد يتعادل مع سيلتا فيجو 2-2 فى الدورى الإسبانى

ليدز يونايتد يفوز على كريستال بالاس بهدفين نظيفين فى الدورى الإنجليزى

بدر بانون مدافع الأهلى: قدمنا مباراة جيدة أمام البايرن

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

ناصر عراق: رجاء النقاش كان مدججًا بثقافة عميقة

رشا سمير: التكرار يقتل الكاتب (حوار)

أسرة الشيخ نوفل عبدالجواد تهدى مقتنيات نادرة لدار الكتب

بيت «الفنون الشعبية» تكرم الفنان يحيى غانم