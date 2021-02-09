محمد الشناوى: نلعب على ميدالية فى المونديال ‏

أكد محمد الشناوي، حارس وكابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة ‏جيدة أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا، وقدم أداءً يليق بالكرة المصرية والإفريقية، مشددا على أن الفريق يبحث عن ميدالية في مواجهة بالميراس البرازيلي، التي تقام يوم الخميس المقبل في تحديد ‏المركزين الثالث والرابع.‏وقال الشناوي: "إن لاعبي الأهلي كانوا رجالًا في مواجهة بايرن ميونيخ، ونفذوا تعليمات الجهاز ‏الفني بقيادة بيتسو موسيماني، وكان لديهم الثقة في أنفسهم خاصة أنهم أبطال إفريقيا ويمثلون ‏القارة السمراء في مونديال الأندية".‏وأوضح كابتن الأهلي أن الفريق سيغلق ملف مباراة بايرن ميونيخ ابتداء من اليوم، ويفكر ‏في مواجهة بالميراس في تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.‏وأشار الشناوي إلى أن مواجهة بالميراس ستكون صعبة، لأن الفريق البرازيلي ‏شاهد اليوم الأهلي أمام بايرن ميونيخ، ولكن دوافع اللاعبين قوية للحصول على ميدالية في ‏البطولة.‏وكان الأهلي قد خسر أمام بايرن ميونيخ بهدفين دون رد سجلهما ليفاندوفسكي، في المباراة ‏التي أقيمت اليوم على استاد أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليواجه الأهلي ‏(بالميراس) يوم الخميس المقبل.‏