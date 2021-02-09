محمد الشناوى: نلعب على ميدالية فى المونديال
الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:19 ص
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أكد محمد الشناوي، حارس وكابتن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا، وقدم أداءً يليق بالكرة المصرية والإفريقية، مشددا على أن الفريق يبحث عن ميدالية في مواجهة بالميراس البرازيلي، التي تقام يوم الخميس المقبل في تحديد المركزين الثالث والرابع.
وقال الشناوي: "إن لاعبي الأهلي كانوا رجالًا في مواجهة بايرن ميونيخ، ونفذوا تعليمات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، وكان لديهم الثقة في أنفسهم خاصة أنهم أبطال إفريقيا ويمثلون القارة السمراء في مونديال الأندية".
وأوضح كابتن الأهلي أن الفريق سيغلق ملف مباراة بايرن ميونيخ ابتداء من اليوم، ويفكر في مواجهة بالميراس في تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وأشار الشناوي إلى أن مواجهة بالميراس ستكون صعبة، لأن الفريق البرازيلي شاهد اليوم الأهلي أمام بايرن ميونيخ، ولكن دوافع اللاعبين قوية للحصول على ميدالية في البطولة.
وكان الأهلي قد خسر أمام بايرن ميونيخ بهدفين دون رد سجلهما ليفاندوفسكي، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليواجه الأهلي (بالميراس) يوم الخميس المقبل.
وقال الشناوي: "إن لاعبي الأهلي كانوا رجالًا في مواجهة بايرن ميونيخ، ونفذوا تعليمات الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، وكان لديهم الثقة في أنفسهم خاصة أنهم أبطال إفريقيا ويمثلون القارة السمراء في مونديال الأندية".
وأوضح كابتن الأهلي أن الفريق سيغلق ملف مباراة بايرن ميونيخ ابتداء من اليوم، ويفكر في مواجهة بالميراس في تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وأشار الشناوي إلى أن مواجهة بالميراس ستكون صعبة، لأن الفريق البرازيلي شاهد اليوم الأهلي أمام بايرن ميونيخ، ولكن دوافع اللاعبين قوية للحصول على ميدالية في البطولة.
وكان الأهلي قد خسر أمام بايرن ميونيخ بهدفين دون رد سجلهما ليفاندوفسكي، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، ليواجه الأهلي (بالميراس) يوم الخميس المقبل.