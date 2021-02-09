موريتانيا تسجل 20 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الموريتانية، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء 678 فحصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 16 ألفًا و827 حالة.وذكرت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة الموريتانية - أنه تم تسجيل 88 حالة شفاء ليصل إجمال المتعافين إلى 16 ألفًا و43 متعافيًا، فيما بلغت حصيلة الوفيات 427 حالة وفاة.