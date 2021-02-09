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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية ورفع 150 طن مخلفات بالمنيا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:12 ص
حالة تعدٍ على أرضٍ
حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية
المنيا ـ على حسين
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أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حالة تعدٍ في المهد بالبناء المخالف بقرية بني محمد سلطان، كما تم رفع 150 طن مخلفات وقمامة وأتربة من نقاط التجمع بالقرى ونقلها للمقلب الوسيط.

وقال العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه في إطار الحرص على التصدى لأى محاولة تعدٍ فى المهد على الأراضى الزراعية والتى تؤثر بالسلب على المساحة الزراعية، قامت الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان بإزالة حالة تعدٍ فى المهد على أرضٍ زراعية بمساحة 350 مترًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وعمل المحاضر اللازمة.

وأضاف رئيس المركز أن قرى (نزلة حسين - بنى أحمد الغربية - دمشير) قامت برفع 150 طنًا من المخلفات والقمامة، وتم نقلها إلى المقلب الوسيط، كما واصلت قرى نزلة حسين وبنى أحمد الغربية أعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلًا.
حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية
حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية
حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية
حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية
حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية
حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية
حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية
إزالة حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية ورفع 150 طن مخلفات بالمنيا
حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية
حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية
حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية
حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية
حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية
حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية
حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية
حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية
إزالة حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية ورفع 150 طن مخلفات بالمنيا
حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية

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