إزالة حالة تعدٍ على أرضٍ زراعية ورفع 150 طن مخلفات بالمنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا حالة تعدٍ في المهد بالبناء المخالف بقرية بني محمد سلطان، كما تم رفع 150 طن مخلفات وقمامة وأتربة من نقاط التجمع بالقرى ونقلها للمقلب الوسيط.وقال العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه في إطار الحرص على التصدى لأى محاولة تعدٍ فى المهد على الأراضى الزراعية والتى تؤثر بالسلب على المساحة الزراعية، قامت الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان بإزالة حالة تعدٍ فى المهد على أرضٍ زراعية بمساحة 350 مترًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وعمل المحاضر اللازمة.وأضاف رئيس المركز أن قرى (نزلة حسين - بنى أحمد الغربية - دمشير) قامت برفع 150 طنًا من المخلفات والقمامة، وتم نقلها إلى المقلب الوسيط، كما واصلت قرى نزلة حسين وبنى أحمد الغربية أعمال الصيانة الدورية للكشافات وأعمدة الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلًا.