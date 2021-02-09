النحاس نقيبا وسعد لمقعد شباب نقابة محامين جنوب البحيرة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة محامين جنوب البحيرة، قبل قليل، فوز علاء النحاس، نقيبًا لمحامين جنوب البحيرة، ومحمود سعد منصور بمقعد الشباب بعد تغلبه على أربع مرشحين على ذات المقعد.كما فاز يوسف فتحي المهداوي بمقعد محكمة إيتاي البارود، محمود شبيب مقعد محكمة كوم حمادة، هاني محسن مقعد محكمة أبو المطامير، أمير الخرادلي مقعد محكمة شبراخيت، حمدي جمعه مقعد محكمة الرحمانية، حمدي أبو مندور مقعد محكمة الدلنجات، عمرو عيسى مقعد محكمة وادي النطرون.