رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: أغلب الأمريكيين يعتزمون الاستمرار فى ارتداء الكمامة

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 12:10 ص
كورونا في أمريكا
كورونا في أمريكا
أ ش أ
طباعة
كشفت دراسة استقصائية أجريت في أمريكا، عن اعتزام ثلاثة من بين كل 4 أمريكيين، الاستمرار في ارتداء الكمامات بالأماكن العامة، حتى عقب انتهاء جائحة فيروس" كورونا" المستجد (كوفيد - 19).

وأظهر المسح، الذي أجراه مركز "ويكسنر" الطبي في جامعة ولاية "أوهايو" الأمريكية، أن 4 من بين كل 5 سيستمرون أيضا فى تجنب الازدحام، فيما قال 90% من المشاركين إنهم سيواصلون غسل الأيدى بشكل متكرر واستخدام المطهر عقب احتواء فيروس "كورونا" المستجد.

من جانبه، قال الدكتور يان جونسنهاوز، الأستاذ في مركز ولاية "أوهايو" الطبي - في بيان صحفي - "في الوقت الذي يعد فيه الإنجاز الذى أحرزته الولايات المتحدة في معدلات التعافي ما يزال في الارتفاع المضطرد، إلا أنه من المهم ألا نخفف من الاحيتاطات التي نعلم أنها ناجحة في السيطرة على الجائحة حتى الآن".

وأضاف "جونسنهاوزر"، "الكمامات وضوابط التباعد الاجتماعي لا تزال أسلحتنا للحد من انتشار المرض، والآن بعد أن أصبح لدينا لقاح، ستجعل هذه الاحتياطات أكثر فاعلية وستؤدي إلى انخفاض حالات الإصابة الجديدة إذا واصلنا المسار".

موضوعات متعلقة

بجودة عالية.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن.. "الكأس وقناة بين سبورت المفتوحة"

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

زيادة جديدة في أسعار السجائر

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

طاهر محمد طاهر: أمامنا مباراة قوية فى مواجهة بالميراس البرازيلى

أتليتكو مدريد يتعادل مع سيلتا فيجو 2-2 فى الدورى الإسبانى

ليدز يونايتد يفوز على كريستال بالاس بهدفين نظيفين فى الدورى الإنجليزى

بدر بانون مدافع الأهلى: قدمنا مباراة جيدة أمام البايرن

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

ناصر عراق: رجاء النقاش كان مدججًا بثقافة عميقة

رشا سمير: التكرار يقتل الكاتب (حوار)

أسرة الشيخ نوفل عبدالجواد تهدى مقتنيات نادرة لدار الكتب

بيت «الفنون الشعبية» تكرم الفنان يحيى غانم