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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 30 طن مخلفات بقرية طوخ الخيل فى المنيا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:56 م
مخلفات بقرية طوخ
مخلفات بقرية طوخ الخيل
المنيا ـ على حسين
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واصلت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، التابعة لمركز ومدينة المنيا، أعمال صيانة الكشافات وتجميل وتشجير المدخل الصحراوي الغربي، بجانب حملات رفع المخلفات والقمامة والأتربة، حيث تم رفع 30 طنًا من المخلفات.

بدوره، قال رضا مصطفى، رئيس قرية طوخ الخيل، إنه فى ضوء تنفيذ توجيهات العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، بالاستمرار في أعمال التجميل والنظافة لتوفير جو صحى وجميل للمواطنين، واصلت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل، اليوم، أعمال التجميل لمدخل الصحراوي الغربى، حيث تم رى الأحواض المزروعة بالنجيل من على جانبى المدخل.

وفى سياق متصل تم عمل صيانة للكشافات الموجودة بعزبة محجوب، وذلك لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلا والسير فى طريق آمن.

وأضاف مصطفى أن قسم البيئة واصل حملات النظافة، وقام برفع 30 طنًا من المخلفات والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، لتوفير بيئة صحية للمواطنين خالية من الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

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