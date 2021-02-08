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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعرف على نتائج انتخابات فرعية «المحامين» بالمنوفية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:53 م
نقابة المحامين
نقابة المحامين
ولاء القاضى
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أعلن خالد راشد، نقيب المحامين في المنوفية، فوز ماهر حمودة بمقعد النقيب، فيما شملت قائمة الفائزين من الأعضاء كلًا من: خالد غنيم، ومحمد علام، وهيثم عبدالمنعم، وعبدالله عنتر، ومحمد شماتة.

كما شملت القائمة أيضًا كلًا من، كامل البعثي، وعربي الطباخ، وتامر يحي، وجمال عبدالرزاق، حيث أجريت الانتخابات في جو ديمقراطي دون حدوث أي مشاكل بين المحامين.

وكان قد أصدر المحامي خالد راشد، نقيب المحامين في المنوفية، قرارًا بتشكيل لجنة لإدارة انتخابات النقابة، المقرر انعقادها بإشراف قضائي يوم الإثنين 8-2-2021 لاختيار نقيب جديد، وأعضاء مجالس من المحاكم الجزئية المختلفة بالمحافظة.

وأعلن خالد راشد نقيب المحامين في المنوفية عدم خوض الانتخابات النقابية، مع تمنياته للنقيب المقبل أن يكمل ما تم إنجازه الفترات السابقة، فيما أعلنت النقابة الحساب المالي الختامي قبل بداية الانتخابات.

وكلف راشد اللجنة المشكلة، برئاسة أمين الصندوق، بتولي كافة الصلاحيات لإدارة العملية الانتخابية، من إعداد اللجان وتوزيع موظفي النقابة على المحاكم الجزئية، وتسهيل مهمة المستشارين ورؤساء وأعضاء اللجنة المشرفة على الانتخابات وحتى إعلان النتيجة.
تامر يحي
ماهر حمودة
تامر يحي
ماهر حمودة

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