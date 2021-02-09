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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

11 صفة لو موجودة في الرجل اتركيه فورا

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:12 ص
صفة لو موجودة في
صفة لو موجودة في الرجل اتركيه
سلمى بدر
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تحتار بعض النساء في طريقة تقييم العلاقة مع الشريك بسبب بعض تصرفاته التي تحيرهم، ولا تعرف إذا كانت بالفعل تختار الرجل المناسب أم لا.

وتتحدث اليوم للدستور خبيرة الاتيكيت منة فتحي، عن بعض التصرفات التي يمكن أن تحذر المراة من شريكها، وتوضح لها مدى صحة تلك العلاقة.

- الأنانية:
من الجيد أن يكون الرجل شخص واثق من نفسه ومحب لها، ولكن عندما يزيد الأمر عن حده يجب الشعور بالقلق، هل يتحدث عن نفسه طوال الوقت، هل يسأل شريكته عن احتياجاتها أم لا، كل تلك علامات استفهام يجب الوقوف عندها.

- قطع الكلام:
من العلامات المخيفة أيضا ألا يترك الرجل المرأة تنتهي من جملتها عندما يحين دورها في التحدث، بل يقاطعها.

- التواجد الدائم من أجله:
يعتقد الرجل أن المرأة موجودة دائما من أجله ومن أجل راحته فقط، وأنها يجب عليها الانتظار حتى تلبي طلباته فقط، لذلك يجب الحذر جيدًا قبل الارتباط بمثل هذا الرجل لأنه أناني وعنده حب تملك غريب.

- التغزل في النساء:
أى رجل تجلس معه شريكته ويتغزل بالنساء الأخريات فهو حقير لأنه يقلل منها ولا يحترمها ومن الممكن أن يتركها بأي وقت ويذهب لامرأة اخرى.

- البخل:
لا يمكن أبدا التعايش مع الرجل البخيل لأنه لن يتحمل مسؤولية المرأة التى معه.

- المكالمات الهاتفية:
إذا كان الرجل لا يتصل بشريكته كثيرًا وعندما يتصل يكون السبب هو أنه يحتاج شيئا منها فقط فهذه علامة مهمة لا يجب التغافل عنها وأنه ليس الشخص المناسب.

- عدم الاهتمام بالتفاصيل:
من لا يمنح شريكته اهتمام كافي، ولا يعلق على ملابسها واطلالتها او شكلها ولا يأخذ باله من مشاعرها، ويتعامل معها بدون مراعاة لأي شيء فهو لا يصلح على الإطلاق.

- الوعود الفارغة:
إذا كان الرجل يتحدث كثيرًا ويعد شريكته كثيرًا ولكنه لا ينفذ تلك الوعود فهذه قد تكون علامة هامة بأنه ليس شخص يمكن الاعتماد عليه.

- يستخدم الكلمات السلبية:
إذا كان الرجل ينتقد شريكته باستمرار بشكل عشوائي أو يستخدم الكلمات سلبية عند البحث عن حل لأي مشكلة فهو ليس جيدًا على الإطلاق.

- عدم الاعتراف بالخطأ:
الرجل الذي لا يحاول البحث عن أعذار ويلقي الخطأ على شريكته، ولا يعترف بالخطأ أو الاعتذار يدل على وجود مشكلة ما، لهذا يجب تركه فورًا.

- غير موجود عندما تحتاجيه:
إن كان الرجل مشغول دائما ويصعب عليه التواجد بجانب شريكته عندما تحتاجه ولا يقدم لها الدعم في أوقات الشدة أو عندما تحتاجه، فهذه مشكلة كبيرة ويجب النظر في تلك العلاقة.

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