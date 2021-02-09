11 صفة لو موجودة في الرجل اتركيه فورا

- الأنانية:



- قطع الكلام:



- التواجد الدائم من أجله:



- التغزل في النساء:



- البخل:



- المكالمات الهاتفية:



- عدم الاهتمام بالتفاصيل:



- الوعود الفارغة:



- يستخدم الكلمات السلبية:



- عدم الاعتراف بالخطأ:



- غير موجود عندما تحتاجيه:



تحتار بعض النساء في طريقة تقييم العلاقة مع الشريك بسبب بعض تصرفاته التي تحيرهم، ولا تعرف إذا كانت بالفعل تختار الرجل المناسب أم لا.وتتحدث اليوم للدستور خبيرة الاتيكيت منة فتحي، عن بعض التصرفات التي يمكن أن تحذر المراة من شريكها، وتوضح لها مدى صحة تلك العلاقة.من الجيد أن يكون الرجل شخص واثق من نفسه ومحب لها، ولكن عندما يزيد الأمر عن حده يجب الشعور بالقلق، هل يتحدث عن نفسه طوال الوقت، هل يسأل شريكته عن احتياجاتها أم لا، كل تلك علامات استفهام يجب الوقوف عندها.من العلامات المخيفة أيضا ألا يترك الرجل المرأة تنتهي من جملتها عندما يحين دورها في التحدث، بل يقاطعها.يعتقد الرجل أن المرأة موجودة دائما من أجله ومن أجل راحته فقط، وأنها يجب عليها الانتظار حتى تلبي طلباته فقط، لذلك يجب الحذر جيدًا قبل الارتباط بمثل هذا الرجل لأنه أناني وعنده حب تملك غريب.أى رجل تجلس معه شريكته ويتغزل بالنساء الأخريات فهو حقير لأنه يقلل منها ولا يحترمها ومن الممكن أن يتركها بأي وقت ويذهب لامرأة اخرى.لا يمكن أبدا التعايش مع الرجل البخيل لأنه لن يتحمل مسؤولية المرأة التى معه.إذا كان الرجل لا يتصل بشريكته كثيرًا وعندما يتصل يكون السبب هو أنه يحتاج شيئا منها فقط فهذه علامة مهمة لا يجب التغافل عنها وأنه ليس الشخص المناسب.من لا يمنح شريكته اهتمام كافي، ولا يعلق على ملابسها واطلالتها او شكلها ولا يأخذ باله من مشاعرها، ويتعامل معها بدون مراعاة لأي شيء فهو لا يصلح على الإطلاق.إذا كان الرجل يتحدث كثيرًا ويعد شريكته كثيرًا ولكنه لا ينفذ تلك الوعود فهذه قد تكون علامة هامة بأنه ليس شخص يمكن الاعتماد عليه.إذا كان الرجل ينتقد شريكته باستمرار بشكل عشوائي أو يستخدم الكلمات سلبية عند البحث عن حل لأي مشكلة فهو ليس جيدًا على الإطلاق.الرجل الذي لا يحاول البحث عن أعذار ويلقي الخطأ على شريكته، ولا يعترف بالخطأ أو الاعتذار يدل على وجود مشكلة ما، لهذا يجب تركه فورًا.إن كان الرجل مشغول دائما ويصعب عليه التواجد بجانب شريكته عندما تحتاجه ولا يقدم لها الدعم في أوقات الشدة أو عندما تحتاجه، فهذه مشكلة كبيرة ويجب النظر في تلك العلاقة.