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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«المحاكمة».. رواية كافكا السوداوية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:45 م
المحاكمة
المحاكمة
يسرى أبو القاسم يكتب
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يشتهر كافكا بالكتابة الكابوسية القاتمة، ربما لأنه عاش طفولة بائسة أثرت فى كتاباته، هذا ما تجده فى روايته الأهم المسخ أو فى رسالة إلى ميلينا، وفى رواية المحاكمة التى نحن بصددها والتى تحكى عن شاب يدعى (جوزيف ك) يعمل وكيلا لبنك، لم يحدد الكاتب هويته، كما لم يحدد جنسية البطل بل لم يحدد أيضا نوع القضية أو أسبابها منذ بدايتها حتى نهايتها، أو بالأحرى إلى ما توقف عنده كافكا لأنه لم ينه الرواية بل وأوصى أحد أصدقائه بإعدامها وعدم نشرها بعد موته.

تبدأ أحداث الرواية من استيقاظ "جوزيف ك " من نومه فى غرفته داخل بنسيون السيدة "جروباخ" العجوز التى كانت تحبه ليجد رجلين غلاظ أعاقاه عن الحركة بحجة أنه معتقل، ولما حاول أن يفهم منهما سر اعتقاله وهما يتناولان إفطاره لم يخبراه بشئ ذلك لأنه ليس مسموح لهما بالكلام، ويجب عليه أن يصمت حتى يأتى المحقق، ولما جاء المحقق سأله ك عن سر اعتقاله فقال: "ليس لدى أية معلومة" كل ما فى الأمر أننى جئت لأخبرك أنك معتقل، ولكن يمكنك أن تذهب إلى عملك بالبنك. ظل صراع ك ممتدا طيلة عام كامل دون الوصول إلى نتيجة أو حتى معلومة شبه مرضية.

استعرض كافكا شكل المحاكم الموجودة على أسطح المنازل فى مناطق عشوائية، كما استعرض الفساد الإدارى وتهميش دور المحامين، لدرجة جعلته يحاول الاستعانة بنساء ساقطات يتمتعن بعلاقات مع القضاة مثل زوجة الساعى وخادمة المحامى، كما أنه اضطر للاستعانة بالرسام المتسول الذى تربطه علاقة بقضاة المحكمة، لكنه وبرغم كل هذه المحاولات لم يصل إلى شئ، ولم يعرف سبب اعتقاله أو نوعية الاتهامات الموجهة إليه، ليجد نفسه بين يدى قس يتضح أنه يعمل أيضا لدى المحكمة ثم يفر هاربا وخلفه الحراس فيمسكون به ويردونه قتيلا دون جرم، ليقول ك وهو يموت: مثل الكلاب، ربما أراد أن يقول إن هؤلاء مثل الكلاب أو أنهم قتلوه كما تقتل الكلاب.

فى النهاية نقول رواية المحاكمة رواية سوداوية رمزية ربما أراد منها كافكا أن يقول شيئا آخر لانعرفه.

يحسب لكافكا أنه يجعلك تترقب أحداث الرواية وكأنك بطلها، ليكون جل همك أن تثبت براءة كاف أو حتى تعرف سر إدانته لكنك لا تصل حتى النهاية إلى ما يشفى غليلك.

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