حمدوك: التشكيل الوزاري الجديد يعالج أسباب النزاعات والاضطرابات

اعتبر عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، اليوم، أن التشكيل الوزاري الجديد يساعد كل أطراف الحكم لمعالجة أسباب النزاعات والاضطرابات التي تشهدها بعض أجزاء البلاد.وقال حمدوك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة، إن جميع المكونات في الحكومة يجب أن تقوم بدورها في حفظ الأمن وضبط الشارع بطريقة تساعد في نقل البلاد بصورة سلسة، وفق وكالة الأنباء السودانية سونا.وأكد حمدوك كفالة حق التظاهر والتعبير بصورة سلمية، متسائلا عن الحياد عن هذا النهج، خاصة وأن السودان ينعم بحكم ديمقراطي ليقوم البعض الآن بإغلاق الشوارع بالمتاريس.وأوضح رئيس الوزراء ان النزاعات والاضطرابات الأمنية التي تشهدها بعض أجزاء البلاد هذه الأيام، يرتبط بعضها بقضايا لها أسباب وجذور طويلة موروثة من النظام البائد.وشدد حمدوك على أن الأجهزة الأمنية لها دور مهما جدًا في هذه المسألة من حيث العمل علي إيقاف تلك النزاعات ومعالجتها.