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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مصرع 4 شباب وطفل في 3 حوادث متفرقة بالبحيرة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:34 م
حوادث متفرقة بالبحيرة
حوادث متفرقة بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
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لقي 4 شباب وطفل مصرعهم وأصيب آخر بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع 3 حوادث متفرقة بنطاق مراكز النوبارية وحوش عيسي وأبو حمص في البحيرة.

تلقي اللواء محمد والي، مدير الأمن، إخطارًا من ضباط المباحث بقسم شرطة غرب النوبارية، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، وعلي الفور انتقل ضباك المباحث لمكان الحادث وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وموتوسيكل بطريق "القاهرة- الإسكندرية" بالكيلو 80، وأسفر الحادث عن إصابة "مسعود عبد الحليم عبد المولي" 30 عامًا، ومقيم بشمال التحرير، ووفاة "محمود طه عز الدين" 32 عامًا، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموت بالمستشفى المركزي بغرب النوبارية تحت تصرف النيابة العامة.

وكما لقي شابين مصرعهما، بحادث حادث تصادم بين دراجة بخارية "موتوسيكل" وسيارة ملاكي، بالطريق الزراعي "القاهرة - الإسكندرية"، أمام قريه مصطفي أغا التابعة لمركز أبو حمص، وهم كل من: "محمد فايز محمد" 22 عامًا، السيد رسلان محمد" 22 عامًا، ومقمين بمركز أبو حمص، وتم نقل الجثين لثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

ولقي طفل مصرعه، بحادث عبور مشاة نتيجة اصطدام سيارة به أمام منزله بقرية الشعراوي التابعة لمركز حوش عيسي، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين مصرع "عزوز أيمن حمدي بدر" 3 سنوات وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزي بحوش عيسي.

وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة بمباشرة التحقيق في الوقائع.

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