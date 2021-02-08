براتب 3000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن عن فرص عمل بشركة خدمات بنكية بحدائق المعادي

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الخدمات البنكية والبريدية بحدائق المعادي، وذلك براتب يصل إلى 3000 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 10 موظفة خدمة عملاء، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عالي، وذلك براتب 2000 جنيه.كما تطلب الشركة، 100 مندوب توزيع، وذلك براتب 1200 جنيه، بالإضافة إلى عمولة، وأيضا 25 موظف فرز، مدخل بيانات، وذلك براتب 2000 جنيه، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.وتحتاج الشركة، 20 سائق، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة يقرأ ويكتب، ولديه رخصة مهنية، وذلك براتب 3000 جنيه.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 25287222، والتواصل مع المدير المسئول سحر محمود، أو التوجه لمقر الشركة في 46 شارع 108، حدائق المعادي.