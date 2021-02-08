مجدي حافظ نقيبا لمحامين جنوب القليوبية

أسفرت انتخابات النقابة الفرعية للمحامين بجنوب القليوبية، والتي أجريت اليوم الإثنين، داخل مراكز انتخابية، عن فوز مجدى حافظ بمقعد النقيب بعد حصوله على أعلى الأصوات، وفاز عبدالله أبو سنة بمقعد الشبابكما أسفرت الانتخابات عن فوز 6 الأعضاء عن المحاكم الجزئية وهم أيمن طه ومحمد جمعة وأشرف عبد الغنى وعمرو أبو شنب ومحمود الجيوشي وأحمد السمين.وكانت أجريت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بجنوب القليوبية لاختيار نقيب المحامين، وعضو الشباب، وأعضاء ممثلي المحاكم الجزئية بالمراكز، تحت إشراف اللجان القضائية وكان يسودها الهدوء التام، والنظام، إضافة إلى إتباع كافة الإجراءات الاحترازية، الخاصة بمجابهة فيروس كورونا. وتقدم مرشحا لخوض العملية الانتخابية، بينهم مرشحين على منصب النقيب، مرشحًا للعضوية ومرشحين للشباب.وتنافس 5 مرشحين على مقعد نقيب محامين جنوب القليوبية، فيما وصل عدد المتقدمين لخوض الانتخابات على مقاعد العضوية 28 مرشحا على 8 مقاعد متضمنة مقعد الشباب.