رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفارة الروسية في برلين تنتقد قرار طرد أحد موظفيها

الإثنين 08/فبراير/2021 - 11:00 م
السفارة الروسية في
السفارة الروسية في برلين
وكالات
طباعة
انتقدت السفارة الروسية في العاصمة الألمانية برلين بشدة قرار الخارجية الألمانية بطرد أحد موظفيها.

وقالت السفارة الروسية مساء اليوم الاثنين: "نعتبر هذا القرار بمثابة إجراء غير ودي وغير مبرر ولا يسهم في أي تطوير إيجابي للعلاقات الألمانية الروسية، ونحن نتبنى موقفا معارضا له بشكل قاطع".

كانت الخارجية الألمانية أعلنت في وقت سابق طرد أحد موظفي السفارة الروسية كرد فعل على طرد دبلوماسي ألماني في إجراء متعارف عليه دبلوماسيا من قبيل المعاملة بالمثل.

يذكر أن الدبلوماسي الألماني الذي كانت الخارجية الروسية أعلنت أنه "شخص غير مرغوب فيه" يُعْتَقَد أنه شارك في مظاهرة غير مصرح بها للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة الروسية الكسي نافالني، كما قررت الخارجية الروسية يوم الجمعة الماضي طرد دبلوماسي سويدي وآخر بولندي لنفس السبب.

وتقول الدول الأوروبية الثلاث إن دبلوماسييها كانوا هناك فقط لمتابعة الموقف في البلاد التي يعملون فيها، وأنهم لم يشاركوا في المظاهرات.

وأضافت السفارة الروسية: "نحن نأسف لأن برلين لجأت بشكل متكرر في الفترة الأخيرة إلى إجراءات مواجهة ضد روسيا، وسيتواصل الرد على أي خطوات غير ودية بشكل مناسب ومتناسب".

كانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، صرحت في وقت سابق اليوم بأن قرارات بولندا وألمانيا والسويد بطرد دبلوماسيين روس غير مبررة وغير ودية.

وأوضحت زاخاروفا: "قرارات بولندا وألمانيا والسويد اليوم غير مبررة وغير ودية وهي استمرار لسلسلة الإجراءات نفسها، التي يتخذها الغرب فيما يتعلق ببلدنا والتي نعتبرها تدخلًا في الشؤون الداخلية"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وأكدت أن روسيا طردت ممثلي السفارات والقنصليات الأوروبية "الذين ضبطوا بالجرم المشهود".

وأضافت المتحدثة: "لكن ما هو مثير للاهتمام، أنه عندما قام الغرب بحملات طرد الموظفين الروس العاملين في البعثات الأجنبية لعدة سنوات، لم يقدموا لنا أي مواد. أما نحن فقد قدمنا لهم مواد تبرر قراراتنا. وأكدنا أن هذا لم يكن قرارا سياسيا، لكنه قرار مبني على حقائق واضحة".

ودافعت روسيا على خطوتها بطرد دبلوماسيين ألمان وبولنديين وسويديين بأنهم شاركوا في احتجاج لدعم نافالني.

وردا على ذلك، قامت المانيا والسويد وبولندا اليوم الاثنين بطرد دبلوماسيين روس من بلادهم.

موضوعات متعلقة

بجودة عالية.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن.. "الكأس وقناة بين سبورت المفتوحة"

رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من وزارة التضامن الاجتماعي

تابع.. تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات 2021 لمشاهدة الأهلي

زيادة جديدة في أسعار السجائر

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

بجودة عالية.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن.. "الكأس وقناة بين سبورت المفتوحة"

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

العثور على هيكل بشري عمره 4 آلاف عام جنوب ألمانيا

موعد عيد الام 2021 وسبب الاحتفال به

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

رشا سمير: التكرار يقتل الكاتب (حوار)

أسرة الشيخ نوفل عبدالجواد تهدى مقتنيات نادرة لدار الكتب

بيت «الفنون الشعبية» تكرم الفنان يحيى غانم

بينهم عمر طاهر وأمل رضوان.. القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ للأدب