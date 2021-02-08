سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز تنضمان لـ«أبناء فناني مصر للفنون»

وقعت الفنانة القديرة سميرة عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، وسميحة أيوب على استمارة انضمام إلى جميعة أبناء فناني مصر للثقافة والفنون.جاء ذلك بمقر الجمعية بوسط البلد، بحضور رئيس الجمعية ماضي الدقن، بحضور عدد من أبناء الفنانين منهم أحمد محمد رضا، وإيمان محمد شوقي، ومنال مجدي وهبة، وإيمان محمود حميدة، كما حضرت كل من مريم ورنا محمود الجندي اللتان انضمتا إلى الجمعية أيضًا.كانت آخر أعمال الفنانة سميرة عبدالعزيز في رمضان الماضي مسلسل القمر آخر الدنيا ومسلسل لما كنا صغيرين مع ريهام حجاج والنجم محمود حميدة وآخرون.