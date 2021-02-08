مدعون ديمقراطيون: ترامب ارتكب انتهاكًا للدستور هو الأخطر على الإطلاق

اعتبر النواب الديمقراطيون الذين يتولون مهمة الادعاء في محاكمة دونالد ترامب الاثنين أن الرئيس السابق ارتكب "انتهاكًا للدستور هو الأخطر الذي يرتكبه رئيس أمريكي" عبر "تحريض" أنصاره على مهاجمة الكابيتول.وأكدوا في مرافعة مكتوبة سلمت لمجلس الشيوخ عشية بدء المحاكمة أن "جهوده للتهرب من مسؤوليته غير مجدية"، في إشارة الى طلب محامي ترامب في وقت سابق العدول عن محاكمته، مشددين على أن "الادلة" ضده "دامغة".