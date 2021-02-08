محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية

محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:55 م
المنيا ـ على حسينطباعة
تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، موقع حادث انهيار حائط بطول 35 مترًا نتيجة انفجار ماسورة مياه بمنتجع حورس السياحي بحي شمال مدينة المنيا، حيث أسفر الحادث عن وفاه شخص وإصابة 3 آخرين.
رافق المحافظ العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا والدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير فرع الإسعاف بالمنيا.
في سياق متصل، زار المحافظ مستشفى المنيا العام للاطمئنان على حالة المصابين ووجه بتوفير العناية الطبية اللازمة حتى تحسّن حالتهم الصحية، كما قدم واجب العزاء لأسرة المتوفي، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.
رافق المحافظ العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا والدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير فرع الإسعاف بالمنيا.
في سياق متصل، زار المحافظ مستشفى المنيا العام للاطمئنان على حالة المصابين ووجه بتوفير العناية الطبية اللازمة حتى تحسّن حالتهم الصحية، كما قدم واجب العزاء لأسرة المتوفي، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية