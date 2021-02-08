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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:55 م
اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي
المنيا ـ على حسين
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تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، موقع حادث انهيار حائط بطول 35 مترًا نتيجة انفجار ماسورة مياه بمنتجع حورس السياحي بحي شمال مدينة المنيا، حيث أسفر الحادث عن وفاه شخص وإصابة 3 آخرين.

رافق المحافظ العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا والدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، والدكتور شريف مدحت مدير فرع الإسعاف بالمنيا.

في سياق متصل، زار المحافظ مستشفى المنيا العام للاطمئنان على حالة المصابين ووجه بتوفير العناية الطبية اللازمة حتى تحسّن حالتهم الصحية، كما قدم واجب العزاء لأسرة المتوفي، داعيًا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية
محافظ المنيا يتابع حادث انهيار حائط بأحد الفنادق السياحية

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