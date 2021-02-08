نائب: رعاية مصر للحوار الفلسطيني ينبع من ريادة إقليمية

قال عمر الغنيمي، عضو مجلس النواب، إن قيام مصر باستضافة ورعاية الحوار الفلسطيني - الفلسطيني بمشاركة 15 فصيلًا فلسطينيا وقوى وطنية وشخصيات مستقلة ينطلق من ريادة مصرية عربية واقليمية، وحرص مصري على مدى العقود الماضية في حل القضية الفلسطينية والتخفيف من معاناة الفلسطينيين.أضاف الغنيمي، في تصريحات اليوم، أن مصر لم تبخل على القضية الفلسطينية طوال عمرها بأي شئ وكانت سباقة للسلام والتسوية ونبذ العنف، موضّحًا أن مشاركة غالبية الفصائل الفلسطينية بهدف ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل وتحقيق المصالحة والوحدة الوطنية الفلسطينية، وإجراءات عقد الانتخابات الفلسطينية بعد سنوات من الانقسام.وشدد عضو النواب، على أن الخطوط المصرية في الأزمة الفلسطينية واضحة تماما فهى مع المواطنين الفلسطينيين وتخفيف المعاناة ونبذ العنف والرفض المطلق للإرهاب والتخريب، بجانب وحدة الصف الفلسطيني باعتبارها هى الضمان الوحيد لحل القضية الفلسطينية وفقا للقوانين الدولية ومرجعيات قرارات مجلس الأمن والمجتمع الدولي.أشار نائب الإسكندرية إلى أن السنوات الماضية شهدت جمودًا كبيرًا على صعيد القضية الفلسطينية وتدخلات إقليمية وعربية فجة، فرقت صفوف الفلسطينين ولم توحدهم وآن الآوان للوحدة.