السيطرة على حريق شب في 3 منازل بالمنوفية (صور)

شبّ حريق هائل في 3 منازل بقرية بمم وكفر السادات بمركز تلا بالمنوفية دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد نشوب حريق في 3 منازل بقرية بمم وكفر السادات بدائرة المركز ليتم الدفع بسيارات الإطفاء التي سيطرت على الحريق دون وقوع إصابات أو ضحايا وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة تلا، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.