مصرع وإصابة 4 في انهيار جزء من حائط فندق بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين في انهيار جزء من حائط أحد الفنادق بمدينة المنيا وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى المنيا العام.كان اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا قد تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة المنيا يفيد بانهيار جزء من سور لأحد الفنادق بمدينة المنيا، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى العام.على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم عمل كردون أمنى حول مكان الواقعة، وجارى تحرير محضر بالواقعة.