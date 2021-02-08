رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا وبولندا والسويد تطرد دبلوماسيين روس ردا على قرار مماثل لموسكو

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:44 م
طرد دبلوماسيين روس
طرد دبلوماسيين روس ردا على قرار مماثل لموسكو
وكالات
طباعة
طردت ألمانيا والسويد وبولندا الإثنين دبلوماسيين روسا ردا على إجراء مماثل اتخذته موسكو الأسبوع الماضي بعدما اتّهمت دبلوماسيي هذه الدول بالمشاركة في احتجاجات نظّمت دعما للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

وأعلنت الدول الأوروبية الثلاث القرار في بيانات منسّقة، ما أثار غضب روسيا التي اتّهمتها بالتدخل في شؤونها الداخلية.

ويأتي التأزم الدبلوماسي في توقيت تتصاعد فيه حدة التوترات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، والتي فاقمها توقيف المعارض الروسي البارز وحبسه.

وكانت روسيا قد أحرجت الاتحاد الأوروبي بإعلانها طرد دبلوماسيي الدول الثلاث تزامنا مع لقاء نادر جرى بين وزير خارجية التكتل جوزيب بوريل ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو.

ودانت الدول الأوروبية بشدة القرار الروسي الصادم، وأعلنت برلين أنها سترد بالمثل.

والإثنين أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أن قرار موسكو طرد الدبلوماسيين الثلاثة "غير مبرر على الإطلاق"، مضيفة أن الطاقم الدبلوماسي الألماني كان يمارس عمله بـ"مراقبة التطورات في روسيا بالوسائل المشروعة".

وقالت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي إن ستوكهولم "أبلغت السفير الروسي بطلب مغادرة شخص في السفارة الروسية السويد".

وجاء في تغريدة أطلقتها "إنه رد صريح على القرار غير المقبول بطرد دبلوماسي سويدي كان يؤدي عمله فقط لا غير".

كذلك دانت وزارة الخارجية البولندية ما وصفته بأنه قرار "طرد لا أساس له" لدبلوماسي بولندي من سان بطرسبرغ، وأوضحت أنها أعلنت فردا في القنصلية الروسية في بوزنان في غرب البلاد "شخصا غير مرغوب فيه".

وردت وزارة الخارجية الروسية فورا على قرار طرد دبلوماسييها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لقناة "روسيا 1" التلفزيونية العامة إن "القرار الذي اتخذته اليوم بولندا وألمانيا والسويد لا أساس له وغير ودي ويشكل استمرارا لسلسلة تدابير يتّخذها الغرب تجاه بلدنا نعتبرها تدخلا في شؤوننا الداخلية".

وكان الكرملين قد دافع في وقت سابق الإثنين عن قراره طرد دبلوماسيين أوروبيين خلال زيارة بوريل لموسكو، مؤكدًا في الوقت نفسه رغبته في "إحياء" علاقاته مع الاتحاد الأوروبي.

وقال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف إن "طرد الدبلوماسيين كان نتيجة تصرفات بعض البعثات الأجنبية في موسكو على خلفية أعمال شغب".

وشدد على أن موسكو لم تكن الطرف المبادر على صعيد "تدهور" العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.

وتابع قائلا إن "روسيا كانت ولا تزال مهتمةً بإحياء العلاقات بين موسكو وبروكسل".

ونافالني معارض روسي بارز أثار اعتقاله في 17 كانون الثانييناير لدى عودته إلى موسكو إثر فترة تعافي أمضاها في ألمانيا واستمرت خمسة أشهر، تظاهرات في كافة أنحاء البلاد قمعتها السلطات.

والأسبوع الماضي حُكم عليه بالحبس لنحو ثلاث سنوات لانتهاكه شروط إطلاق سراحه في عام 2014 بعد الحكم عليه بالسجن بتهمة الاحتيال.

وفي الأسابيع الأخيرة شارك عشرات آلاف الروس في تظاهرات ضد حكم الرئيس فلاديمير بوتين الممسك بمقاليد السلطة من 20 عاما مطالبين بإطلاق سراح نافالني.

كذلك طالب قادة غربيون موسكو بإطلاق سراح المعارض الروسي.

لكن روسيا رفضت الدعوات الغربية لإطلاق سراح نافالني متّهمة أوروبا والولايات المتحدة بالتدخل في شؤونها الداخلية.

ومن المقرر أن يلتقي بوريل وزراء خارجية دول التكتل في 22 فبراير لبحث فرض عقوبات جديدة على موسكو وهو أمر يتطلّب تصويتا بالإجماع.

موضوعات متعلقة

بجودة عالية.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن.. "الكأس وقناة بين سبورت المفتوحة"

تابع.. تردد قناة الكأس القطرية على النايل سات 2021 لمشاهدة الأهلي

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

بجودة عالية.. تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن.. "الكأس وقناة بين سبورت المفتوحة"

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

العثور على هيكل بشري عمره 4 آلاف عام جنوب ألمانيا

موعد عيد الام 2021 وسبب الاحتفال به

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

رشا سمير: التكرار يقتل الكاتب (حوار)

أسرة الشيخ نوفل عبدالجواد تهدى مقتنيات نادرة لدار الكتب

بيت «الفنون الشعبية» تكرم الفنان يحيى غانم

بينهم عمر طاهر وأمل رضوان.. القائمة القصيرة لجائزة نجيب محفوظ للأدب