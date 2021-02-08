تكريم وكيل الشباب والرياضة بالإسكندرية على تنظيم كأس العالم لكرة اليد

أعربت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية عن سعادتها بالتكريم الذى يتم على أرض عروس البحر المتوسط التى استضافت المجموعة الثالثة والثامنة، من بطولة كأس العالم الـ27 لكرة اليد.جاء ذلك خلال تكريم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، المشاركين في تنظيم بطولة "كأس العالم 27 لكرة اليد للرجال مصر 2021"، وذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، وجميع الجهات المعنية.وتم تكريم دكتور صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير المديرية ومدير صالة الألعاب الرياضية المغطاه ببرج العرب لما بذلته من مجهود أثناء تنفيذ البطولة.وأشاد المحافظ بحسن التنظيم والتجهيزات الرائعة التي تمت في البطولة، والتي أظهرت الإسكندرية بالشكل الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط أمام دول العالم، موجهًا الشكر إلى جميع الجهات والأجهزة التي شاركت في تنظيم البطولة وإظهارها بشكل مشرف لمصر.وأكد الشريف أن الإسكندرية ستبقى دائما رائدة في استضافة، وتنظيم البطولات العربية والعالمية، وذلك في ظل دعم وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.