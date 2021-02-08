الأنبا مكاريوس يترأس الاجتماع الأسبوعي بـ«العذراء الفكرية»

ترأس الأنبا مكاريوس، أسقف عام إيبارشية المنيا، بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء الإثنين، فعاليات الاجتماع الأسبوعي بكنيسة السيدة العذراء مريم الفكرية.ألقى مكاريوس عظة روحية بعنوان "لم يكن العالم مستحقًا لهم"، بحضور أعداد محدودة من أقباط الإيبارشية مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021 وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.