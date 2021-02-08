استئناف فتح معبر رفح البري بدءًا من غدٍ الثلاثاء

قررت مصر استئناف فتح معبر رفح البري، مع قطاع غزة المحاصر، بدءًا من غد الثلاثاء، وحتى إشعار آخر.وأعلنت السفارة الفلسطينية في مصر، منذ قليل، أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف فتح معبر رفح البري لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين اعتبارا من غد الثلاثاء.وأوضحت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي نتاج مباحثات واتصالات ثنائية حثيثة بين القيادتين المصرية والفلسطينية؛ لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة.وأعرب دياب اللوح سفير فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن شكره الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والأجهزة والسلطات المصرية المعنية، نظير جهودهم المخلصة والدؤوبة فى تخفيف الأعباء على أبناء الشعب الفلسطيني، والدعم المستمر للقضية الفلسطينية العادلة.وتعقد الفصائل الفلسطينية حوارا وطنيا في القاهرة، بدأ اليوم الاثنين، ويستمر حتى الأربعاء المقبل، برعاية مصرية من أجل بحث آلية إجراء الانتخابات العامة الفلسطينية.