مجلس السيادة الانتقالي السوداني يعتمد الحكومة التنفيذية الجديدة

عقد مجلس السيادة الانتقالي السوداني برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، اجتماعا فوق العادة بالقصر الجمهوري، اعتمد خلاله الحكومة التنفيذية الجديدة والوزارات الجديدة المقترحة.وقال محمد حسن التعايشي عضو المجلس إن الاجتماع اعتمد الحكومة التنفيذية الجديدة والوزارات الجديدة المقترحة من قبل رئيس مجلس الوزراء وفق الوثيقة الدستورية، لتصدر وفق هذا الاعتماد المراسيم السيادية الخاصة بها.وأصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، في وقت سابق اليوم، قرارًا بتعيين وزراء بمجلس الوزراء الانتقالي الجدد.وأوضح حمدوك أنه تم إرجاء إعلان شاغل منصب وزير وزارة التربية والتعليم لمزيد من التشاور.