تجديد حبس متهم بالنصب على المواطنين 15 يومًا

قررت محكمة الجنح المختصة حبس مالك شركة منتجات غذائية متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى مجال تجارة المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.وكشفت التحريات الأمنية الأولية عن أن المتهم تلقى مبالغ مالية من ضحاياه لتوظيفها لهم فى مجال تجارة الألبان من خلال شركته مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.وأضافت التحريات أن 4 ضحايا فقط تقدموا بشكاوى ضد المتهم، وأن هناك ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح المتفق عليها أو استرداد أموالهم.