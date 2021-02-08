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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليمن: تصعيد مليشيات الحوثي يعكس موقفها الحقيقي من السلام

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:22 م
مليشيات الحوثي
مليشيات الحوثي
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أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن تصعيد مليشيات الحوثي، يعكس موقفها الحقيقي من السلام، ويهدد بنسف جهود التهدئة وعودة الأوضاع إلى نقطة الصفر.

وقال الإرياني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الاثنين- إن استهداف مليشيات الحوثي أحد الشوارع المكتظة بالسكان والنازحين في مدينة مأرب بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة، بالتزامن مع هجمات في جبهتي صرواح والمخدرة، وهجماتها بالطائرات المسيرة على السعودية، تصعيد خطير يأتي بعد ساعات من إعلان الإدارة الأمريكية نيتها إلغاء تصنيف الحوثي جماعة إرهابية‏.

وأضاف الإرياني "أن هذا التصعيد يؤكد استمرار المليشيات الحوثية في التحرك كأداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية، وإفشال الجهود التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء للتهدئة دون أي اكتراث بالمعاناة الإنسانية المتفاقمة ومصالح اليمنيين‏"، داعيًا المجتمع الدولي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإصدار موقف واضح من هذا التصعيد، ومراجعة المواقف الأخيرة التي أرسلت إشارات خاطئة للمليشيات الحوثية، واعتبرتها المليشيا بمثابة ضوء أخضر لتصعيد عملياتها العسكرية وهجماتها الإرهابية على المدنيين، ومحاولة فرض أمر واقع على اليمنيين.

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