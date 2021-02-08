ماذا يفعل الأهلي أمام الأندية البرازيلية في كأس العالم للأندية؟

نهى بايرن ميونخ الألماني مغامرة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في قطر، وذلك بعدما تغلب عليه 2 - 0 اليوم الاثنين، في الدور قبل النهائي من المسابقة.





وتأهل بايرن ميونخ للمباراة النهائية بالبطولة، ليواجه فريق تيجريس المكسيكي المتأهل إلى الدور ذاته بفوزه على بالميراس البرازيلي 1 - 0 في مباراة قبل النهائي الأخرى التي أقيمت أمس الأحد.





وسيخوض بايرن ميونخ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخ مشاركاته بالمسابقة، حيث سبق له أن لعب المباراة النهائية في نسخة عام 2013 التي توج بها على حساب الرجاء المغربي بنتيجة 2 - .



