ريا أبي راشد تخطف الأنظار بفستان قصير على إنستجرام

خطفت الإعلامية ريا أبي راشد، الأنظار بإطلالة جديدة ارتدت فيها فستانا قصيرا مبهجا، خلال عطلتها بدبي، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، فحازت صورتها على إعجاب الآلاف من المتابعين وانهالت التعليقات الإيجابية.واختارت ريا فستان أسود اللون، قصير، منقوش برسومات من اللون البيج، بنصف أكمام، وظهرت بإطلالة غير متكلفة، حيث لم ترتدى أى إكسسوارات، ونسقت مع إطلالاتها حذاء بيج اللون، ذو كعب عال، وجعلت شعرها منسدلا على أكتافها بطريقة انسيبابية.وريا أبي راشد هى مقدمة ومنتجة برامج تلفزيونية لبنانية تحمل الجنسية البريطانية، واشتهرت من خلال تقديمها لبرنامج Arab's Got Talent، وبرنامج scoop with raya، ومن خلال برنامجها استطاعت ريا، كأول إعلامية عربية تقابل أهم ممثلين والمخرجين العالميين مثل توم كروز Tom Cruise وأنجلينا جولي Angelina Jolie وجورج كلوني George Clooney وبراد بيت Brad Pitt ونيكول كيدمان Nicole Kidman ومارتن سكورسيزي Martin Scorcese وغيرهم من نجوم هوليوود والعالم.