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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة ترحب بقرار عودة مشاركة أمريكا في مجلس حقوق الإنسان

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:22 م
الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
أ ش أ
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رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، بقرار الولايات المتحدة بشأن إعادة المشاركة في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وذكر جوتيريش- في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لمنظمة الأمم المتحدة- أن المجلس هو المنتدى العالمي الرائد لمعالجة مختلف تحديات حقوق الإنسان، وأن آليات المجلس وإجراءاته الخاصة تعتبر أدوات مهمة لضمان العمل والمساءلة.

وأعرب البيان عن تطلع الأمم المتحدة لسماع الصوت الحاسم للولايات المتحدة عبر العمل العاجل الذي يقوم به المجلس.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد أعلن في وقت سابق من اليوم قرار عودة الولايات المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كـ"مراقب" بعد مغادرتها في يونيو 2018.

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