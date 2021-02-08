2.93 مليون طفل في أمريكا أصيبوا بكورونا

قالت الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال إن حوالي 2.93 مليون طفل في الولايات المتحدة الأمريكية أصيبوا بفيروس كورونا منذ الرابع من فبراير 2020.وأوضحت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، أن الأسبوع الماضي وحده شهد إصابة 117 ألفًا و518 طفلًا جديدًا في الولايات المتحدة من خلال عمليات الاختبار، حسب تقرير الأكاديمية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 10% في معدل إصابت كورونا بين الأطفال على مدار أسبوعين.وأضافت "سي إن إن" أن إصابات الأطفال تبلغ 12.9% من بين جميع حالات الإصابة في الولايات المتحدة الأمريكية.يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بكورونا تبلغ حوالي 27 مليون حالة، وحوالي 463 ألف حالة وفاة.