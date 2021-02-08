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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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موعد مباراة الأهلى وبالميراس لتحديد المركز الثالث بمنديال الأندية
الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:57 م
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يقدم لكم موقع «الكابتن» موعد مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلى لتحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية الذى تحضتنه العاصمة القطرية الدوحة.
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