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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لأوكرانيا لمواجهة كورونا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:52 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، تضامنه مع أوكرانيا لمواجهة جائحة فيروس كورونا وأنه سيواصل تقديم المساعدة لها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عبر تقنية الفيديو في منتدى كل الأوكرانيين "كورونا 30. فيروس كورونا: التحديات والاستجابات" الذي عقد اليوم في العاصمة الأوكرانية كييف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وقالت فون دير لاين "أنا مقتنعة بأن جميع الناس في قارتنا ينتمون إلى عائلة أوروبية واحدة، نحن متحدون بالتاريخ والثقافة والصداقة والآن تعلمنا أننا جميعا متصلون أيضا بالصحة، سنوقف هذا الوباء فقط عندما نتغلب على الفيروس في جميع دولنا، وهذه مهمة مشتركة بالنسبة لجميع الأوروبيين".

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أنه منذ بداية الوباء قدم الاتحاد الأوروبي الدعم للشعب الأوكراني وأرسل له مساعدات عاجلة، بما في ذلك أقنعة الوجه وأجهزة التنفس الصناعي، كما خصص الاتحاد الأوروبي 200 مليون يورو لدعم الأعمال التجارية الأوكرانية في ظل الإغلاق الذي ارتبط بأزمة فيروس كورونا، وبعد ذلك أصبح الاتحاد الأوروبي مشاركا نشطا في مبادرة كوفاكس العالمية.

بفضل البرامج في إطار مبادرة كوفاكس سيتمكن الأطباء والطاقم الطبي في أوكرانيا من تلقي اللقاحات الأولى خلال الشهر الجاري، كما ستصل ملايين الجرعات الإضافية من اللقاح إلى أوكرانيا بحلول الصيف.

وتتوقع أوكرانيا أن تحصل على من 8 ملايين إلى 16 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لوباء (كوفيد-19) مجانًا كجزء من مبادرة كوفاكس العالمية.

وتعتزم وزارة الصحة الأوكرانية بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في شهر فبراير 2021، وتخطط لتلقيح نحو 50 بالمائة من سكان أوكرانيا في عامي 2021 و2022.

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