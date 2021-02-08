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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

2063 إصابة جديدة بكورونا فى لبنان

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:20 م
كورونا فى لبنان
كورونا فى لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 2063 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 321 ألفا و980 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة -في بيان- إلى تسجيل 61 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 3677 حالة، في حين يرقد 906 أشخاص في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 311 شخصا على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 8140 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

على صعيد متصل، أقرت لجنة الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية والمكلفة بمكافحة وباء كورونا والحد من انتشاره داخل السجون، مجموعة من التوصيات، تضمنت تفعيل سبل التعاون والتنسيق مع الجمعيات التي تعنى بالسجون من أجل مكافحة جائحة كورونا، والاتفاق على عقد اجتماع موسع مع تلك الجمعيات بغية توحيد الجهود في هذا الإطار.

وتضمنت توصيات اللجنة – في ختام اجتماعها المنعقد اليوم – الإسراع في إجراء دراسة لاقتراح قانون يستهدف تشريع إجراء المحاكمات القضائية عن بُعد من خلال تقنية الـ "فيديو كونفرانس".

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