الإمارات وماليزيا تبحثان التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، مع نظيره الماليزي داتوك سيري هشام الدين حسين علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأكد وزير الخارجية الإماراتي خلال لقائه نظيره الماليزي اليوم الاثنين بأبوظبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين وقيادتهما والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات.من جانبه، أشاد وزير الخارجية الماليزي بعلاقات الصداقة الإماراتية الماليزية المتميزة.. مؤكدا تطلع بلاده إلى تعزيزها وتطوير التعاون المشترك في المجالات كافة.