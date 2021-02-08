«يونيسف» تسلم 118 ألف جرعة لقاح فايزر لأطباء أوكرانيا

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، اليوم الإثنين، أنها ستقدم 118 ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا لأوكرانيا خلال شهر فبراير الجاري.جاء ذلك خلال منتدى كل الأوكرانيين "كورونا 30. فيروس كورونا: التحديات والاستجابات" الذي عقد اليوم في العاصمة الأوكرانية كييف، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.وقالت ممثلة اليونيسف في أوكرانيا لوتا سيلواندر خلال المنتدى "نحن اليونيسيف سنشتري لقاح فايزر عبر مبادرة كوفاكس ونقدم نحو 118 ألف جرعة منه لأوكرانيا خلال الشهر الجاري، وستكون الجرعات مخصصة في المقام الأول للأطباء".كما أشارت سيلواندر إلى أن سبب التأخير في بدء عملية التطعيم ضد وباء كوفيد-19 في أوكرانيا هو المنافسة الشرسة في السوق العالمية؛ للحصول على اللقاحات المضادة للوباء.يُشار إلى أنه تم اعتماد ثلاثة لقاحات مضادة لفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي، وهي لقاح فايزر-بيونتك ولقاح مودرنا ولقاح أسترازينيكا.وكان وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف قد صرح في وقت سابق بأن أوكرانيا تتوقع الحصول على 8 ملايين جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19 في إطار مبادرة كوفاكس، منهم 117 ألف جرعة من لقاح فايزر-بيونتك، ومن 2ر2 مليون إلى 7ر3 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا.وتعتزم وزارة الصحة الأوكرانية بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في شهر فبراير 2021، وتخطط لتلقيح نحو 50 بالمائة من سكان أوكرانيا في عامي 2021 و2022.وسجلت أوكرانيا حتى اليوم مليونًا و246 ألفا و990 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 2141 حالة إصابة جديدة تم تسجيلها خلال الـ 24 ساعة الماضية.يُشار إلى أن مبادرة كوفاكس هي إطار عالمي رائد للتعاون يهدف إلى تسريع استحداث اختبارات كوفيد-19 وعلاجاته ولقاحاته وإنتاجها وإتاحتها بشكل منصف، ويشترك في قيادة مبادرة كوفاكس كل من التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع والائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة ومنظمة الصحة العالمية، وترمي المبادرة إلى تسريع استحداث وتصنيع لقاحات مضادة لمرض كوفيد-19، وضمان إتاحتها بشكل عادل ومنصف لكل دول العالم.