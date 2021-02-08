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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

محمد فراج وبسنت شوقى يتصدران غلاف مجلة Enigma

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:11 م
محمد فراج وبسنت شوقى
محمد فراج وبسنت شوقى
سارة ساويرس
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تصدر النجم محمد فراج وخطيبته الفنانة بسنت شوقى غلاف مجلة enigma magazine، لهذا الشهر احتفالا بعيد الحب، حيث خضع النجمان لجلسة تصوير نشرتها النجمة بسنت شوقى عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألق الثنائي بسنت وفراج بمجموعة من الإطلالات عبر صفحات المجلة، حيث اختارت بسنت فستانا أسود اللون ذو فتحة ٧ من منطقة الصدر من تصميم maison ونسقت مع إطلالاتها اكسسوارات فضية رقيقة من علامة damas egypt، ورفعت شعرها فى تصفيفة شعر مميزة لتناسب الفستان، فيما تألق محمد فراج ببدلة راقية مكونة من قميص أبيض اللون وبنطال أنيق.

وعلقت بسنت شوقى على صورة الغلاف عبر حسابها الرسمي على انستجرام، قائلة: "يا كسوفى.. نحن هنا على غلافنا الأول معًا نحتفل بشهر الحب والعاطفة" كما شكرت مجلة enigma magazine لمنحهما مثل هذه الذكرى الجميلة والسماح لهما بإجراء واحدة من أكثر المقابلات الحميمية والأساسية التي أجراها الثنائي على الإطلاق، بحد وصفها.

وتحدثت بسنت عن معنى الحب، مشيرة إلى أنه "شرف لي أن أكون وجها لـ"الحب"، لكنها مسؤولية كبيرة" واصفة شعورها: الوقوع في الحب أمر رائع، لكنه عمل حقيقي وصعب، إذ يتطلب الحب التزاما كل يوم وقرارات واعية للحفاظ على استمرار العلاقة، خلال فترات الصعود والهبوط.

وبسنت شوقى ومحمد فراج تجمعهما علاقة حب منذ 5 سنوات حينما التقى الثنائي في عيد ميلاد أصدقائهما، وتحولت صداقتهما إلى علاقة حب، أعقبها خطبة، ويأمل الثنائي بتحقيق حلمهما بالزواج السعيد.

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