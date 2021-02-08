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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

فلسطين توجه الشكر لمصر على رعايتها الحوار الوطني

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:44 م
رياض المالكي
رياض المالكي
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جدد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، تأكيد دولة فلسطين واستعدادها للانخراط في مفاوضات سلام جادة عبر مؤتمر دولي، ينطلق من أسس وثوابت القانون الدولي ومرجعياته المعتمدة، تقوده الرباعية الدولي، ضمن سقف زمني واضح، يهدف إلى إنهاء الاحتلال وإعطاء الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله على أرضه للحفاظ على حقوقه على مقدساته وعلى كرامته، ولضمان مستقبله.

وقال المالكي - في كلمته خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ اليوم الاثنين برئاسة مصر - "لقد لاقت هذه المبادرة قبولا من كل الدول العربية بلا استثناء، ومرحبا بها، لترميم ما تعودنا عليه من دعم وإسناد لا محدودين لقضيتنا المركزية الأولى، القضية الفلسطينية".

وأكد المالكي، التزام دولة فلسطين بمبادرة السلام العربية نهجا ورؤية وخلاصا، معبرا عن أمله وتوقعه من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رؤية معمقة وتفهم اكبر للتاريخ والجغرافيا، للسياسة والقانون، للطبيعة والإنسانية، للعقل والمنطق، للعدالة والمساءلة، وللثواب والعقاب.

وقال: "متوسمون العدول عن قرارات ظالمة مجحفة، وتصحيح مسار أعوج أليم، حابى الاحتلال وناصره على حساب الحق والقانون والتاريخ والعدالة، نمد أيدينا لمن يمد لنا يده، من أجل العمل معا على تصحيح الحاضر ضمن رؤية مشتركة نحو المستقبل".

وأعرب الوزير الفلسطيني عن شكره لجمهورية مصر العربية على رعايتها للحوار الوطني الفلسطيني.. معبرا عن أمله لهذا الحوار بالنجاح "لكي ننطلق بأهدافنا نحو استكمال ملفات المصالحة، بدءا بالانتخابات التي أصبحت واقعا نسعى لإنجاحه".

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