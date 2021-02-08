فلسطين والجزائر تبحثان التعاون المشترك
الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:52 م
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بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الاثنين، آخر المستجدات والتطورات السياسية في فلسطين وتعزيز التنسيق والمواقف المشتركة بين البلدين.
وأشاد المالكي - خلال لقائهما اليوم الاثنين الذي عقد على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية الطاريء بالقاهرة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية - بمواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية إيمانا منها بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى والمركزية.
وأشاد المالكي - خلال لقائهما اليوم الاثنين الذي عقد على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية الطاريء بالقاهرة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية - بمواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية إيمانا منها بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى والمركزية.