فلسطين والجزائر تبحثان التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، اليوم الاثنين، آخر المستجدات والتطورات السياسية في فلسطين وتعزيز التنسيق والمواقف المشتركة بين البلدين.وأشاد المالكي - خلال لقائهما اليوم الاثنين الذي عقد على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية الطاريء بالقاهرة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية - بمواقف الجزائر الداعمة للقضية الفلسطينية إيمانا منها بأن القضية الفلسطينية هي قضية العرب الأولى والمركزية.