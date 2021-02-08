9،7 مليون دولار أمريكي لدعم الانتخابات بالعراق

وقعت الأمم المتحدة، اتفاق تمويل مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لتقديم 9.7 مليون دولار لدعم المساعدة الانتخابية التي تقدمها الأمم المتحدة للعراق.وأوضحت البعثة الأممية بالعراق - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية، اليوم الاثنين - أنه نيابة عن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، وقع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) اتفاقًا مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بمساهمة تبلغ 9.7 مليون دولار والتي قدمتها الوكالة الأمريكية لمشروع تقوده الأمم المتحدة لتقديم الدعم والمساعدة في بناء قدرات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.وأضافت أن التمويل يسهم كذلك في دعم عملية نشر المستشارين الانتخابيين التابعين للأمم المتحدة على المستويات دون الوطنية في الوقت الذي تُجري فيه مفوضية الانتخابات التحضيرات اللازمة لتنظيم الانتخابات العامة المبكرة في أكتوبر 2021.من جانبه، قال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في العراق جون كارديناس إن الولايات المتحدة ملتزمة بالاستماع إلى احتياجات العراق وتقديم دعم مخصص يعزز سيادة العراق واستقراره،مضيفا أن تمويل الوكالة الأمريكية سيضمن قدرة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) على التنفيذ الفعال لأنشطتها الانتخابية الأكثر أهمية وذلك استعدادًا للانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة في عام 2021.