قافلة بيطرية في ثاني أيام حملة صفط تراب بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، فعاليات اليوم الثاني من مبادرة صفط تراب بداية الطريق لقرى مصرية مستدامة، والتي يتم تنفيذها داخل القرية في الفترة ما بين ٧-١٤ فبراير، حيث تم اليوم تنظيم قافلة بيطرية بالقرية شارك بها نخبة من الأطباء البيطريين من مديرية الطب البيطري بالغربية والوحدة البيطرية بصفط تراب.وخلال القافلة، تم الكشف على (٧٩ من الأبقار، ١٩٤ من الجاموس، ٢٢١ من الأغنام، و١٠٨٠ من الدواجن) وصرف اللازم لهم من تغذية، تحصينات وأدوية (مضادات حيوية، خوافض حرارة، علاج للديدان، علاج للحشرات)، كما تم استخدام الكشف بالسونار في تشخيص الحمل للحيوانات المختلفة والقيام بكافة العمليات الجراحية اللازمة، بالإضافة إلى استخراج بطاقات ورقية (كود تعريفي) لعدد ٦٢ حيوانا.