«جودة البحوث الإعلامية» في ورشتي عمل بإعلام القاهرة

تنظم وحدة الجودة، بالتعاون مع وكالة الدراسات العليا بكلية الإعلام جامعة القاهرة، ورشتي عمل تحت شعار "نحو جودة البحوث الإعلامية"، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ودكتورة هويدا مصطفي عميدة الكلية.وصرحت دكتورة ليلي عبدالمجيد، مديرة وحدة الجودة، بأن الورشة الأولى تعقد عبر منصة زووم غدًا وعنوانها "أساليب توثيق المصادر والمراجع في الرسائل والبحوث الإعلاميّة "ويتحدث فيها دكتور محمد عبدالمولي، أستاذ المكتبات وتقنيات المعلومات بآداب القاهرة.أمّا الورشة الثانية والتي تعقد، أيضًا، عبر منصة زووم يوم الخميس ٢٥ فبراير الحالي وعنوانها "تطوير المجلات العربية في مجال الاتصال والإعلام للوصول إلي العالمية" ويتحدث فيها الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة.وأضافت الدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية للدراسات العليا، أن هذه الورش تأتي في إطار خطة متكاملة لتطوير الدراسات العليا والبحوث بالكلية، خصوصًا أن الكلية قد انتهت من إعداد مشروع لائحة جديدة للدراسات العليا وفق نظام الساعات المعتمدة مراعية الاتجاهات المتطورة لبحوث ودراسات الإعلام في جامعات العالم المتقدمة، وتستهدف تطوير قدرات الباحثين والارتقاء بمستوى البحوث التي تنتجها الكلية؛ لتراعي احتياجات التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ في مختلف تخصصات الاتصال والإعلام.