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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

توقيع اتفاقية شراكة بين الإيسيسكو ووكالة المغرب العربي للأنباء

الإثنين 08/فبراير/2021 - 09:25 م
منظمة العالم الإسلامي
منظمة العالم الإسلامي
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وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ووكالة المغرب العربي للأنباء اتفاقية شراكة في المجال الإعلامي، تتضمن التنفيذ المشترك لعدد من البرامج والمشاريع العملية، لتدريب الصحفيين والإعلاميين من الدول الأعضاء في الإيسيسكو، خصوصا بالقارة الإفريقية، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم المؤتمرات الدولية حول الإعلام، والتعاون في مجالات النشر وإنتاج المواد الإعلامية.

وقع الاتفاقية، بمقر الإيسيسكو في الرباط اليوم الإثنين، كل من الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة، وخليل الهاشمي الإدريسي، المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، بحضور عدد من المديرين في الوكالة، ومديري القطاعات والإدارات بالإيسيسكو.

وقال خليل الهاشمي، إن الاتفاقية، التي ستعزز العلاقة الثنائية بين الإيسيسكو ووكالة المغرب العربي للأنباء، وستمكن من إتاحة الفرصة للعديد من شباب الإعلاميين، لا سيما في القارة الإفريقية، للاستفادة من التدريبات وبناء قدراتهم في مجال الإعلام.

وتتضمن بنود الاتفاقية التعاون بين الإيسيسكو ووكالة المغرب العربي للأنباء في عقد الندوات والملتقيات وورش العمل، وتصوير وإنتاج وبث المواد الإعلامية، والتعاون في مجال النشر الورقي والرقمي، وتنظيم المؤتمر الدولي السابع لوكالات الأنباء الدولية، المزمع عقده بمراكش خلال عام 2022، والذي ستستضيفه وكالة المغرب العربي للأنباء.

كما سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين الطرفين تكون مسؤولة عن المتابعة والإشراف على جميع مراحل تنفيذ الاتفاقية، فيما يتعلق بوضع خطة عمل قائمة على النتائج، وإعداد برمجة زمنية لتنفيذ المشاريع، مع تحديد أساليبها، وإعداد ورفع تقارير دورية للمسؤولين من الجانبين عن حالة تقدم أعمال تنفيذ الاتفاقية وتقييم المشاريع.

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