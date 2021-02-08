إجمالى إصابات كورونا في الجزائر ١٠٩٣١٣

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بالجزائر اليوم الاثنين تسجيل 225 حالة إصابة جديدة بالفيروس و4 حالات وفاة خلال ال(24) ساعة الماضية.وقال فورار - في مؤتمره الصحفي اليومي - "إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 109 آلاف و313 حالة إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2918 حالة وفاة".وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 74 ألفا و871 حالة، بعد شفاء 179 حالة خلال ال(24) ساعة الماضية، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، وأشار إلى وجود 25 مريضا بالعناية المركزة.وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر قد بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، تم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب كورونا من 10 مساء إلى 5 صباحا في 19 ولاية من بينها الجزائر العاصمة.