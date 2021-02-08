أحمد بدير أب حنون يحل مشاكل حمادة هلال في «المداح»

يستعد الفنان أحمد بدير لتصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل المداح الذي يخوض بطولته حمادة هلال والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.وكشف بدير، لـ"الدستور"، عن أنه يجسّد دور والد حمادة هلال كأب حنون ومتريث ويقف دائمًا في ظهر ابنه ويحل مشاكله التي يتعرض لها ضمن الأحداث، لافتًا إلى أنه من المقرر بدء التصوير خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن أحداث العمل تدور في إطار تراجيدي وتحمل العديد من الأحداث الشيقة والمثيرة بعيدًا عن الكوميديا.يشارك في بطولة العمل أحمد بدير، خالد سرحان، حنان سليمان، محمد عز، نيكول سابا، وتجري الشركة المنتجة حاليًا التعاقدات مع باقي النجوم المشاركين في العمل.